Antalya'da bu hırsızın yaptıkları herkesi şok etti! Pişkinliği pes dedirtti
ANTALYA'da bir markete giren hırsızın pişkinliği görenleri şaşkına çevirdi.
Kepez İlçesi Menderes Mahallesi’nde market işleten Çekdar Parıltı’ının iş yerinde 3 gün önce hırsızlık olayı gerçekleşti. Evi ile marketi yan yana olan Parıltı, iş yerini kısa süreliğine annesine emanet etti.
Bir süre sonra markete gelen bir kişi anneye,‘Çekdar nerede’ diye sordu. Bir süre sonra markete gelen bir kadın müşteri ise ürün istedi.
Anne eve oğlunu çağırmaya gitti. Bu sırada başında kapişonla markette bekleyen şahıs, kadına istediği ekmekleri sattı ve parayı da cebine attı.
Kasayı gözüne kestiren şahıs, iki girişiminin ardından kasadaki 700’TL’yi aldı. Şüpheli şahıs çıkarken 5 TL’yi de bahşiş gibi tezgahın üzerine bıraktı.