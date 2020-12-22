Nevşehir'de yol kenarında görenler şok oldu! Telefona sarıldılar

NEVŞEHİR’in Ürgüp ilçesinde yaşlı adam evinin yakınlarında ölü bulundu.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp'te Kavaklıönü Mahallesi'nde yalnız yaşayan 69 yaşındaki Memduh Demirtaş evinin yakınındaki yolda ölü bulundu. Yol kenarında yerde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Memduh Demirtaş’ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.