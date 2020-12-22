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Tekirdağ'da eski derken binasına kumar operasyonu: 78 bin 750 lira para cezası uygulandı

TEKİRDAĞ'da eski dernek binasında 25 kişi kumar oynarken yakalandı. Polis tarafından tedbirleri hiçe sayan gruba 78 bin 750 lira para cezası uygulandı.

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Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne, ilçede daha önceden dernek binası olarak kullanılan bir adreste, kumar oynandığı yönünde ihbar yapıldı. Polisin dernek binasına düzenlediği baskında, 5’i, 65 yaş üzeri olmak üzere 25 kişi iskambil oynarken yakalandı.

Bazılarının ise maske takmadığı ve kapalı mekanda sigara içtiği tespit edildi. Bu kişilere, koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle toplam 78 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.

Adresin sahibi 2 kişi hakkında ise yer temin etmek ve kapalı alanda sigara içtirdiği gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

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