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Kocaeli'de emniyet baskın yaptı! Evden çıkanlar görenleri şok etti

KOCAELİ’nde polis ekipleri tarafından şehir merkezindeki bir eve yapılan baskında çok sayıda yılan, kentenkele, örümcek ve kurbağa ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen bir ihbar üzerine İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan bir eve baskın yaptı. Kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan aramada 16 adet Piton Yılanı, 38 adet değişik cinslerde Kertenkele, 53 adet değişik cinslerde Örümcek, 2 adet Kurbağa ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şahsa, 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Evde bulunan hayvanlara ise el konuldu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.

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