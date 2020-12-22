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EPDK elektrikte serbest tüketici limitini belirledi

EPDK, gelecek yıl için serbest tüketici limitinin 1.200 kilovatsaat (kWh) olarak uygulanacağını bildirdi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayınlanan Kurul kararına göre, ilgili kanun kapsamında, 2021 yılı için serbest tüketici limiti 1.200 kWh olarak belirlendi.

Ayrıca EPDK tarafından, doğalgaz piyasasında 2021 boyunca serbest tüketici olma sınırına ilişkin olan ve 2015'te alınan karar aynen uygulanacak.

2021'de uygulanacak gelir payı bedelleri

EPDK, petrol piyasası faaliyetlerine ilişkin 2021'de uygulanacak gelir payı bedellerini de belirledi.

Karara göre, benzin türleri ve benzin türleri ile harmanlamak üzere temin edilen etanol için metreküp başına 5,26 lira, motorin ve biyodizel türleri, gazyağı, havacılık yakıtları, yakıt nafta, damıtık denizcilik yakıtları için metreküp başına 5,26 lira olarak belirlendi. Gelir payı bedelleri artık denizcilik yakıtları ve fuel oil için ton başına 5,59 lira oldu.

Oksitlenme kararlılığı özelliği için süre uzatımına gidildi

Bunun yanında, EPDK yüzde 2'den fazla yağ asidi metil esteri (YAME) içeren motorin türleri için "oksitlenme kararlılığı" özelliği için teknik düzenleme kapsamında aranmamasına yönelik verilen sürenin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmasına karar verdi.

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