Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten bomba dolar tahmini! Düşeceği seviyeyi açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar ile ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Memiş doların TL karşısında 7,58 TL seviyesine kadar geri çekileceğini söyledi.

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Dolar kuru belirsizliğini sürdürüyor.. Geçtiğimiz haftadan itibaren yönünü aşağı çeviren dolar için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken açıklamalar yaptı.. Doların 7,58 TL seviyesine kadar geri çekileceğini düşünen Memiş, Merkez Bankasını işaret etti.

Dolar kuru için yaptığı yorumunda İslam Memmiş, Merkez Bankası'nın perşembe günü alacağı PPK toplantısındaki faiz kararı beklenmesi gerektiğini ifade etti. Bu belirsizlikler doğrultusunda geniş bant aralığında fiyat hareketleri oluşacağını söyleyen Memiş, "Dolar kurunda ben düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum fakat geniş bant aralığını takip etmekte fayda var." dedi.

"Dolar kuru 7,58'lere kadar gerileyecek"

"Bu hafta piyasa haftası. TCMB perşembe günü yılın son faiz toplantısını yapacak ve büyük bir ihtimalle, piyasaların beklentileri doğrultusunda 150-200 baz puanlık bir artış yapabilir." diye açıklamada bulunan Memiş, şöyle devam etti: