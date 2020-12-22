BIST 1.394
DOLAR 7,67
EURO 9,38
ALTIN 460,74
HABER /  OTOMOBİL

Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten bomba dolar tahmini! Düşeceği seviyeyi açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar ile ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Memiş doların TL karşısında 7,58 TL seviyesine kadar geri çekileceğini söyledi.

Abone ol

Dolar kuru belirsizliğini sürdürüyor.. Geçtiğimiz haftadan itibaren yönünü aşağı çeviren dolar için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken açıklamalar yaptı.. Doların 7,58 TL seviyesine kadar geri çekileceğini düşünen Memiş, Merkez Bankasını işaret etti.

Dolar kuru için yaptığı yorumunda İslam Memmiş, Merkez Bankası'nın perşembe günü alacağı PPK toplantısındaki faiz kararı beklenmesi gerektiğini ifade etti. Bu belirsizlikler doğrultusunda geniş bant aralığında fiyat hareketleri oluşacağını söyleyen Memiş, "Dolar kurunda ben düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum fakat geniş bant aralığını takip etmekte fayda var." dedi.

"Dolar kuru 7,58'lere kadar gerileyecek"

"Bu hafta piyasa haftası. TCMB perşembe günü yılın son faiz toplantısını yapacak ve büyük bir ihtimalle, piyasaların beklentileri doğrultusunda 150-200 baz puanlık bir artış yapabilir." diye açıklamada bulunan Memiş, şöyle devam etti:

"Bu kararı alırsa dolar kurunun 7,58 TL seviyesine kadar geri çekileceğini düşünüyorum. Gram altın da dolar kuruna bağlı olduğu için geniş bant aralıklarının takip edilmesi gerektiğini söyleyebilirim."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Asgari ücret 2020 zam oranı ne kadar? Yeni asgari ücrete ilişkin tahminler Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLERİ
Adana'da koronavirüs ölen adamı öperek vedalaşınca olanlar oldu! İşte kentte son durum
Leyla Güven kimdir aslen nereli? HDP'li Leyla Güven evli mi eşi kim?
ABD'de yaşandı! İki yolcu kapıyı açıp hareket eden uçaktan atladı
EPDK elektrikte serbest tüketici limitini belirledi
Tekirdağ'da eski derken binasına kumar operasyonu: 78 bin 750 lira para cezası uygulandı
22 Aralık evde bakım maaşı yatan iller42 il listede
Kocaeli'de emniyet baskın yaptı! Evden çıkanlar görenleri şok etti
Malatya'da akılalmaz olay! Ateşe verip kayıplara karıştı
Rafet İnce Şef nereli yaşı kaç? Rafet Şef'in restoranı nerede?
Moody's, 2021 Türkiye değerlendirme takvimini açıkladı
Yorumlar 2 yorum