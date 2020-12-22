Abdulkadir Selvi yazdı: Meral Akşener'in masa önerisine AK Parti'den flaş yanıt!

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in parlamenter sisteme geçmek için AK Parti ve MHP ile masaya oturabileceği yönündeki açıklamaları için hükümet cephesinden aldığı yanıtı köşesine taşıdı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhur İttifakına katılmalarının mümkün olmadığını açıklamış ve “İyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek üzere elbette o masada oluruz” diyerek masa kurulmasını önermişti.

"M'sini bile ağızlarına almıyorlar"

İktidara yakın yazarlardan Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Akşener'in 'masa' çağrısına AK Partililerin cevabını kaleme aldı.

Abdulkadir Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaretlerin havada uçuştuğu bir dönemde masanın “m”sini bile ağızlarına almıyorlar." dedi.

İşte Selvi'nin 'Masa yok' başlıklı yazısı;

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaretlerin havada uçuştuğu bir dönemde masanın “m”sini bile ağızlarına almıyorlar.

2- Başkanlık sisteminin peşinen başarısız olduğunu kabul eden bir öneriyi konuşmak dahi istemiyorlar.

3- Başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçilmesi gibi bir gündemleri yok.

4- Bahçeli ve Erdoğan’ın hafta sonu vurgulamak istediği gibi AK Parti- MHP ittifakının devam etmesi konusundaki iradeleri devam ediyor.

5- Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun önerilerini MHP Lideri Bahçeli’yi huzursuz etmeye yönelik taktik hamleler olarak görüyorlar.

Masa ne durumda?

Sonuncusunu ise ben söyleyeyim. Akşener önerdi ama ortada bir masa yok.

İYİ Parti Lideri’ne sevindirici bir haberim olacak. Kemal Bey, ocak-şubat aylarında muhalefet liderlerini bir araya getirecek bir masaya sıcak bakıyormuş. Bu durumda herkes kendi masasına...

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