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Bursa'da kargoda hayatının şokunu yaşadı! Günlerce ağladı bakın ne karar çıktı

İhlas Haber Ajansı

Annesi babası boşandıktan sonra yaşadığı sıkıntıdan kurtulmak için aldığı kedisi kargosunda kaybolan genç kız, soluğu mahkemede aldı. Tam 6 sene süren davaya son noktayı koyan Yargıtay; Tüketici Mahkemesi’nin kargo firmasını 4 bin 500 TL tazminat ödemeye mahkum ettiği kararı onadı.

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2014 senesinde şiddetli geçimsiz yaşayan anne babası boşanan A.D. isimli genç kız ruhsal bunalım yaşamaya başladı. Anne, sıkıntılarını gidermesi için A.D.’ye cins bir kedi aldı. Bir süre sonra başka bir şehirde üniversite kazanan A.D., annesinden en yakın arkadaşı olan kediyi kargoyla göndermesini istedi. Uçak kargosuna verilen kedi kaybolunca olanlar oldu. Hayatının şokunu yaşayan genç kız, günlerce ağladı.

Manevi çöküntü yaşayan A.D. ve annesi yaşadıkları mağduriyeti yargıya taşıdı. 2. Tüketici Mahkemesi’nin yolunu tutan anne kız, kedinin kaybolması nedeni ile maddi ve manevi zarara uğradıklarını ileri sürerek 16 bin 500 TL maddi ve manevi tazminat talep etti. Davalı kargo şirketi, kedinin kargo ile naklinin sağlanmasının talep edildiğini, şirketlerinin kusurunun bulunmadığını, tazminat miktarının fahiş ve orantısız olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etti.


4 bin 500 TL tazminat kazandı
Mahkeme, kedinin kaybolmasında kusuru bulunan kargo şirketini toplam 4 bin 500 TL maddi ve manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Kararı davalı şirket temyiz edince devreye giren Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2. Tüketici Mahkemesi’nin kararını onadı. Böylece, A.D., çok sevdiği kedi için 6 yıldır sürdürdüğü hukuk mücadelesinden 4 bin 500 TL tazminat kazandı.

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