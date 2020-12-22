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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Twitter'dan bomba özellik! Sadece tweet atma devri bitiyor

Twitter, bir tür sesli sohbet odası olan Spaces özelliğini sınırlı sayıda kullanıcıyla test etmeye başladı.

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Mikro blog platformu Twitter yeni özelliği Spaces’ı test etmeye başladı.  Özelliğin, güncel olarak iOS işletim sistemini kullanan kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test edildiği ifade edildi. Engadget’ta yer alan habere göre, Spaces ile kullanıcılar, takipçilerinin sohbete katılabilecekleri bir alan oluşturabilecek.  

Twitter'daki herkes sohbeti dinleyebilecek ve emoji kullanarak tepki verebilecek ancak kimin konuşacağını yalnızca toplantı sahibi kontrol edebilecek. Kullanıcıların Twitter üzerinden sesli sohbet edebilmesini sağlayacak olan özellik sayesinde, ikili veya grup halinde sesli arama yapılabilecek. Şu an test aşamasında olan Spaces’ın ne zaman kullanıma gireceğine dair resmi bir açıklama ise bulunmuyor. 

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