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Ordu'da tehlike çanları çalıyor! 60 metre çekildi su bitmek üzere

Demirören Haber Ajansı

ORDU’nun Mesudiye ilçesinde bulunan Topçam Barajı’nda doluluk oranı, yüzde 17’ye düştü. Bölge halkı, kar yağmasını bekliyor.

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Mesudiye ilçesinde yaklaşık 400 milyon lira harcanarak inşa edilen ve 2016 yılında üretime geçen Topçam Barajı’nda su seviyesi azaldı. Çoklu bağlantı sistemi ile üretilen enerjinin ulusal ağa iletildiği Topçam Barajı’nda, yıllık 200 milyon kilovat/saat enerji üretimi yapılıyor.

Ülkenin enerji üretimine katkı sağlayan Topçam Barajı’nda su seviyesi, yaklaşık 60 metre çekildi. 2017 yılında yüzde 37, 2018 yılında yüzde 34, 2019 yılında yüzde 26 doluluğa sahip olan Topçam Barajı’nda 2020 yılındaki doluluk oranı ise yüzde 17 olarak belirlendi. Barajdaki su seviyesinin azalması bölge halkını da endişelendirmeye başladı. 


Yaklaşık 60 metre çekildi
Barajın bulunduğu Aşıklı Mahallesi’nin muhtarı Erol Candan, Türkiye genelinde su sorunu yaşandığını belirterek, “Mahallemizin toprakları içerisinde bulunan Topçam Barajı’nda elektrik üretiliyor. Su seviyesi, bu yıl yağmur ve kar yağmadığı için yaklaşık 60 metre çekildi. İnşallah bol yağmur ya da kar yağar da barajımız, yine eski seviyesine gelir. Yağışların az olmasından dolayı bölge halkı olarak sorun yaşıyoruz” dedi.


Gözle görülür şekilde su seviyesi azaldı
Aşıklı Mahallesi sakinlerinden Kazım Ülkü ise “Barajdaki su seviyesi, her sene yükseliyordu. Bu yıl hep kurak gitti. Gözle görülür şekilde su seviyesi azaldı. Bu kuraklık daha ne kadar devam edecek bilmiyoruz. Bu sene doğru düzgün kar da yağmadı. Barajda su, 'yok' denecek kadar azaldı. Artık kar yağmasını bekliyoruz” diye konuştu. Mahalleliden Ünal Ülke de geçen yıl kasım ayında yağan karın bu yıl aralık sonuna doğru bile yağmadığını hatırlattı.

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