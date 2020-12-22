Exxen Acun Ilıcalı'nın online kanalı nedir ücreti kaç para olacak?

Yaptığı her iş ile konuşulan TV8'in sahibi Acun Ilıcalı 2021 yılının başında yeni dizi, yarışma ve eğlence platformu Exxen'i hayata geçirmeye hazırlanıyor. Birçok önemli isim ile şimdiden anlaşan Acun'ın kanalı Exxen nedir, ücreti kaç para olacak?

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Acun Ilıcalı'nın dijital içerik platformu için geri sayım başladı. Ilıcalı, Exxen’de yer alacak isimleri ve programları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyuruyor. İbrahim Büyükak, Beyazıt Öztürk, Hasan Can Kaya, Tolga Çevik, Reynmen, Berkcan Güven, Zeynep Bastık, Enis Arıkan Exxen’de yer alacak isimlerden bazıları. Peki, Exxen ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar olacak?

Acun Ilıcalı'nın dijital içerik platformu Exxen yayın hayatına 1 Ocak 2021'de başlayacak. Platformda yer alacak yapımların resmi duyuruları afişleriyle yapılmaya başlandı. Exxen platformunda yayınlanacak dizi ve programların resmi duyuruları yapılmaya başlandı. Şeref Bey ve Gibi dizileri ile Hasan Can Kaya ve Tolga Çevik'in stand up programları, afişleriyle duyuruldu.

Acun Ilıcalı, dijital platformunun ücretiyle ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Exxen 1 Ocak’ta seyircimizle buluşacak. Amacımız bütün izleyicilerimizin Exxen ile buluşabilmesi. Bu nedenle Exxen’in aylık ücreti herkesin ödeyebileceği bir rakam olacak.”

Exxen’in aylık ücreti ile ilgili net bir rakam verilmesi ancak farklı paketlerin yer alacağı ve ilk hafta ücretsiz olacağı biliniyor.