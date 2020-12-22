Van Gölü'nde 61 kişinin öldüğü tekne faciasında 12 kişinin 38 yıl 6'şar yıl hapsi istendi

VAN Gölü'nde 27 Haziran günü 61 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciasına ilişkin hazırlanan iddianamede; 6'sı tutuklu 12 kişi hakkında, 38 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.

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Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş’ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. 11 gün sonra batan teknenin yeri Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıktaki, gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi. Ekiplerin ROV cihazlarıyla tespit edip, görüntülediği teknedeki 61 kaçak göçmenin cesedi, kancalama yöntemi ile gölden çıkarıldı.

12 kişi hakkında 38 yıl 6'şar aya kadar hapis istemi!

Van Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. 145 gün süren 35 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmanın ardından 6'sı tutuklu 12 kişi hakkında 'Nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma' ve 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçlarından iddianame hazırlandı. Hazırlanan 43 sayfalık iddianame, Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 12 kişi hakkında 38 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle kamu davası açıldı.

Göçmen kaçakçılığı suçunun cezasının basit hali 3 yıldan 8 yıla, nitelikli halinden ceza istendiği için cezaları yarısından bir katına kadar arttırılıyor. 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçunun da cezası 2 yıldan 15 yıla kadar, 'Bilinçli taksir' hali olarak ceza istendiği için de ceza üçte birden yarısına kadar arttırılıyor.