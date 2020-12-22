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Doya Doya Moda Özde kaç yaşında kimdir? İnstagram hesabındaki pozları fena

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'nın yarışmacılarından biri olan Özde Karacan merak ediliyor. İşte 28 yaşında olan Özde Karacan hakkında merak edilenler...

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TV8'in sevilen moda yarışması Doya Doya Moda'nın yarışmacılarından biri de arkadaşları ile sık sık tartışan ve fevri tavırları ile dikkat çeken  olan Özde Karacan.  Özde Karacan tarzı ve söyledikleri ile yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Peki Doya Doya Moda Özde kimdir, kaç yaşında, kaç kilo? 

Yarışmaya Mersin’den dahil olan Özde Karacan, 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda’da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan ‘haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim’ sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti. Doya Doya Moda 2. Sezonuna 24 Ağustos’ta dahil olan Özde, ilk sezonda olduğu gibi 2. Sezonda da katıldığı ilk hafta birincilik alarak iddiasını ortaya koydu.

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