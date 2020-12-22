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Diyarbakır'da kuyumcuyu soymaya kalktı iş yeri sahibini öldürdü

İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’da kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, iş yeri sahibini öldürdü. Kuyumcu dükkanında bulunan şahsın annesi, hırsızların ellerindeki silahı alarak zanlılara karşı koymaya çalıştı. Hırsızlar, altınları alamadan olay yerinden uzaklaştı.

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Son dakika gelişmesine göre; Diyarbakır’da kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, iş yeri sahibini öldürdü. Kuyumcu dükkanında bulunan şahsın annesi, hırsızların ellerindeki silahı alarak zanlılara karşı koymaya çalıştı. Hırsızlar, altınları alamadan olay yerinden uzaklaştı.

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