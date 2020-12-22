Gümüşhane'de yediği yemek hayatına mal oldu! Feci şekilde can verdi

GÜMÜŞHANE’de yemeğini yedikten sonra bölünmüş yolun karşısında bulunan aracına gitmek isteyen tır sürücüsü yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, dün gece Gümüşhane-Trabzon karayolunun İkisu köyü mevkii Şiran yol ayrımına yakın bir noktada aracını park eden tır sürücüsü Emrullah Kaba (56) bölünmüş yolun karşısında bulunan bir tesiste arkadaşlarıyla birlikte yemeğini yedi. Yemekten sonra aracına ulaşmak için karayolunda karşıdan karşıya geçen Kaba’ya Gümüşhane istikametinden Torul istikametine ilerleyen E.B yönetimindeki 29 DB 126 plakalı araç çarptı.



Kazanın ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kaba, kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü Kaba’nın Erzurumlu olduğu öğrenildi. Olayın ardından sürücü E.B gözaltına alındı.