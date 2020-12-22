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Maliyeti yüzde 97 azalttı! Van'da siyasal mezunu paraya para demiyor

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'da Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Cihat Çiftçi, işini memleketi Van’ın Erciş ilçesinde sürdürerek paraya para demiyor.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Cihat Çiftçi, merak saldığı kaz yetiştiriciliğine 30 kaz ile başladı. Çiftçi, eğitim için bulunduğu Ankara’daki Kaz Çiftliği’ni memleketi Van'ın Erciş ilçesine döndüğünde büyüterek devam ettirdi.

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Çiftçi, ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan sulak ve boş alana çiftliğini kurdu. 2 yıl gibi kısa bir sürede kaz sayısını bine çıkardı. 

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Çiftçi, kaz kesiminin yanı sıra yurt içine ve yurt dışına civciv gönderdiğini ve elde ettiği kazançtan da memnun olduğunu söyledi.

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Orta Doğu’da Katar, Kuveyt ve Irak gibi ülkelerden yoğun kaz talebi olduğunu ifade eden Çiftçi, "Ankara’da küçük ölçekli olarak başladığım kaz yetiştiriciliğini Erciş’te yaklaşık 50 bin metrekare üzerinde inşa ettiğimiz çiftlikte devam ettiriyorum." dedi. 

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