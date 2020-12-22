Maliyeti yüzde 97 azalttı! Van'da siyasal mezunu paraya para demiyor

Orta Doğu’da Katar, Kuveyt ve Irak gibi ülkelerden yoğun kaz talebi olduğunu ifade eden Çiftçi, "Ankara’da küçük ölçekli olarak başladığım kaz yetiştiriciliğini Erciş’te yaklaşık 50 bin metrekare üzerinde inşa ettiğimiz çiftlikte devam ettiriyorum." dedi.