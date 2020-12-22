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Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'de iki pozitif vaka

Fenerbahçe, bir futbolcu ve bir idari personelin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı öncesi bir futbolcu ve bir idari personelin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

"M. Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır."

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak

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