BIST 1.404
DOLAR 7,62
EURO 9,32
ALTIN 458,94
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Fenerbahçe'de Ozan Tufan koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan futbolcunun Ozan Tufan olduğu öğrenildi.

Abone ol

Fenerbahçe'de, Başakşehir müsabakası öncesi koronavirüse yakalanan futbolcu belli oldu. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Ozan Tufan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Ozan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün yapılan Covid-19 test sonucum maalesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim."

ÖNCEKİ HABERLERİ
Uğur Şahin Türkiye ile görüştüklerini açıkladı: Şu an son aşamalardayız
Konya'dan pes dedirten haber! Annesi en yakın arkadaşıyla kaçtı
Merkez Bankası'ndan yeni repo ihalesi! 56 milyar lira verdi
Bayburt'ta cinnet getiren baba dehşet saçtı! Çocuklarını öldürdü
Antalya'da sabah uyanan anne hayatının şokunu yaşadı! Gözyaşlarına boğuldu
Alamut Kalesi nerede haritada hangi ülkede Haşhaşilerin kalesi
FETÖ’cülerin çıplak arama iddiaları neden etkili olamıyor? Ahmet Hakan yazdı
Altın fiyatları dalgalı seyrediyor! Gram altın 460 lira seviyelerinde
Denizli'den acı haber! 'Sağlık çalışanlarını sevin' diyen doktor koronavirüsten öldü
Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'de iki pozitif vaka
Yorumlar