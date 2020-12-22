Fransa'daki kızı ulaşamayınca komşuları aradı Burdur'da yaşlı kadın evde ölü bulundu

BURDUR'da, Fransa'daki kızının annesine ulaşamayıp komşularını araması üzerine kontrol edilen evde, Tasvire Karakel (74) ölü bulundu.

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Cemil Mahallesi Ağıl Sokak'ta müstakil bir evde yalnız yaşayan Tasvire Karakel'e, Fransa'da yaşayan kızı dün akşamdan bu yana telefonla ulaşamayınca, komşularından yardım istedi. Komşusu da telefonla ulaşamadığı Karakel'in evine gidip, kapıyı çaldı. Pencereden içeri bakan komşu kadın, Karakel'i yatağında hareketsiz yattığını görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen ekipler, çilingire kapıyı açtırdı. İçeri giren ekiplerin yaptıkları kontrolde Tasvire Karakel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Annesinin telefonunu arayan Fransa'da yaşayan kızına acı haberi ise polis verdi.

Karakel'in komşularından Hüseyin Sarı, "Kızı sabah telefonla arayıp ulaşamayınca eşimi aradı. Eşim de telefonla ulaşamayınca evine gelip kapıyı çaldı, cama vurdu. Açılmayınca polise ve sağlık ekiplerine haber verdik" dedi.

Tasvire Karakel'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.