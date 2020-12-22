Altın ve para uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk altın için bomba fiyat ve tarih verdi

Altın fiyatları dün ve bugün sert damgalandı. Dün 470 lirayı geçen altının gramı bugün 460 seviyesine geriledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yeni yılın ilk aylarında altının fiyatının tekrar 500 liranın üzerine çıkacağını söyledi.

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Altın fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanıyor. Mutasyona uğrayan corona virüsü nedeniyle yeni seyahat kısıtlamalarının hayata geçmesi ve yatırımcıların güvenli liman arayışları ile ons altın dün 1.900 doların üzerine çıktı. Ancak daha sonra kazanımlarını geri verdi ve 1.855 dolara kadar geriledikten sonra 1.870 dolar seviyesinde dengelendi.

Gram altın da sert dalgalandı

Gram altında da benzer bir durum yaşandı. Günün ilk yarısında iç piyasada doların da yükselişe geçmesiyle hareketlenen gram altın fiyatları 470 TL seviyesine kadar yükseldi. Daha sonra hem doların tekrar 7.70’in altına gelmesi hem de ons altında yaşanan düşüşle birlikte 460 TL seviyeleri görüldü.

Yıldırımtürk uyardı: Spekülatif ataklar göreceğiz

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, dalgalanmada ABD'deki 800 milyar dolarlık yardım paketinin etkisinin görüldüğünü söyledi. "Piyasalarda spekülatif atakları göreceğiz. Durum bunu gösteriyor" diyen Yıldırımtürk, "Aşı haberleri ile fiyatlarda iyimserlik bir ay kadar devam etti. Dün ise mutasyona uğrayan koronavirüs haberleri ile spekülasyon devam etti” ifadelerini kullandı.

Büyük fonlar satınca altın düştü

Dün ons altının 1.900 dolar seviyesinden tekrar düşüşe geçmesinin temelinde büyük fonların yaptıkları satışlar olduğunu söyleyen Yıldırımtürk şöyle konuştu: “Mutasyona uğrayan koronavirüsü haberleri ile borsa gibi diğer yatırım araçlarında büyük düşüşler görüldü. Büyük fonlar da oradaki teminatlarını tamamlamak için ellerinde bulunan altını sattılar. 1.900 dolar seviyesinden tekrar sert düşmesinin temel sebebi buydu. Bugün de dalgalanma devam ediyor. Bir günde 50 dolar inip çıkması artık normal oldu.”

Tekrar 520-530 seviyelerine çıkar

"Altın fiyatlarında ocak-şubat ayları ile beraber tekrar yükseliş bekliyorum. 2020 yılında yaşadığımız gibi çok ani yükselişler görmeyi beklemiyorum” diyen Yıldırımtürk, "Doların da seyrine bağlı olarak gram altının yıl sonunda 470-475 TL seviyesinde olmasını bekliyorum. 2021 yılının ilk ayları itibarıyla ons altın fiyatları ile dolarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak gram altında tekrar 520-530 TL seviyesini görebiliriz.” öngörüsünde bulundu.