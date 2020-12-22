Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan mutasyon açıklaması! İnceleme sürüyor

Sağlık bakanı Farettin Koca'dan son dakika koronavirüs mutasyonu açıklaması. Türkiye'de virüsün mutasyonlarının düzenli takip edildiğini belirten Koca, "Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir" dedi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüse (Covid-19) ilişkin açıklama yaptı. Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir.''

RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 22, 2020

İngiltere'den gelen yolcular taranıyor

Bakan Koca, sabah saatlerinde yaptığı paylaşımlarda da mutasyon ve İngiltere'den gelen yolcularla ilgili alınan önlemleri duyurmuştu. İşte Koca'nın o paylaşımları...

- İngiltere’de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika’dan ülkemize uçuşların askıya alındığını ve o an itibariyle havada olan yolcular için de tedbirlerimizi duyurmuştuk.

- Önceki gece bu ülkelerden ülkemize giriş yapan 335 yolcu sağlık kontrolünden geçirilmiş ve PCR testi yapılmıştır. Yolculara 1. ve 7. Günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır.

- 14 Aralık’tan itibaren İngiltere’den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır. 4.603 yolcunun bilgileri siteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde izolasyona alınmışlardır. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır.