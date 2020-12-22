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Son dakika! TÜİK 2021 asgari ücret önerisini açıkladı! İşte yeni asgari ücret

TÜİK, 2021 yılı için asgari ücret için yapılan üçüncü toplantıda önerisini sundu. TÜİK, 20121 yılı için 2 bin 792.10 lira asgari ücret önerdi. Teklif kabul görürse asgari ücrete yüzde 20 zam yapılmış olacak...

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Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Hükümet, işverenler ve işçi sendikaları bugün üçüncü toplantıyı yaptı. 

Toplantıda 2021 asgari ücrete dair ilk öneri de yapılmış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) asgari ücretin 2 bin 792 lira 10 kuruş olması yönetinde tavsiyede bulundu. 

Kabul edilirse yüzde 20 zam yapılacak

2020 asgari ücret asgari geçim indirimiyle birlikte 2 bin 324 lira. Eğer TÜİK'in önerisi kabul edilirse, 2021 asgari ücreti, bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında zamlanmış olacak.  

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Her yıl aralık ayından itibaren işverenler, işçi sendikaları ve hükümet temsilcileri bir sonraki yılın asgari ücretini belirlemek için toplantılara başlıyor. 

Taraflar aralık ayı içerisinde birer hafta arayla dört toplantı gerçekleştiriyor. İlk iki toplantıda taraflar değerlendirmelerde bulunurken, TÜİK üçüncü toplantıda önerisini veriyor. 

Dördüncü toplantıda ise asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor. 

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