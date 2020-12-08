Lerzan Mutlu kaç yaşında nereli annesi Reyhan Mutlu kimdir?

Uçankuş TV'de haftaiçi hergün canlı yayınla program yapan Lerzan Mutlu hayatı ile zaman zaman merak konusu oluyor. Aslen İstanbullu olan Lerzan Mutlu 1977 doğumlu. 10 yaşında babasını kaybeden Lerzan Mutlu 2005 yılında "Asla Unutma" dizisinde rol aldı.

Abone ol

Lerzan Mutlu kimdir, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Magazin basınında sık sık polemikleri ile gündem olan Lerzan Mutlu, şu sıaralar çıkardığı yeni albüm ile konuşuluyor. Arabesk parçaları yeniden yorumlayan Lerzan Mutlu'nun son albümü dikkat çekiyor. Aslen İstanbullu olan Lerzan Mutlu 1977 doğumlu.

Lerzan Mutlu kimdir: Lerzan Mutlu, 12 Şubat 1977 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Avukat bir baba ve ev hanımı bir annenin tek kızı olarak doğdu. Erenköy İlkokulu, Özel Kadıköy Kız Koleji’nde okuduktan sonra liseyi Yıldız Kolejinde bitirdi. 10 yaşındayken babası kalp krizi neticesinde vefat etti.

Liseyi bitirdikten sonra İsviçre'de bir özel üniversiteye kayıt oldu, ancak 6 ay sonra yarım bırakarak Türkiye'ye geri geldi. Konservatuarın imtihanlarına girerek, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musukisi Devlet Konservatuarı'nı kazandı. Burayı da yarım bırakarak "Hayat Üniversitesi"ni tercih etmiştir.

Lerzan Mutlu annesi Reyhan Mutlu

Lerzan Mutlu,2005 yılında "Asla Unutma" adlı televizyon dizisinde rol aldı. Şu aralar Beyaz TV'de sunuculuğunu üstlendiği "Söylemezsem Olmaz" programı ile izleyenleriyle buluşuyor.