Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer'e veda

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve kulüp başkanlarından Özkan Sümer, son yolculuğuna uğurlandı.

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Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti.

Özkan Sümer'in vefatı sonrası Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra diğer kulüpler ve teknik adamlar başsağlığı mesajı yayımladı.

Saygı duruşunda bulunulacak

Türk futbolunun efsanesi Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle 22-24 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakalar öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.

Birçok isim katıldı

Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer için Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camii'nde saat 14.00'te kılınan cenaze namazına Özkan Sümer'in ailesinin yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Faruk Nafız Özak, Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeleri, bordo-mavili kulübün eski yöneticileri ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Maçka'da aile kabristanlığında toprağa verildi

Pandemi nedeniyle tören düzenlenmezken, Özkan Sümer'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Maçka'da aile kabristanlığında toprağa verildi.