Mutasyon paniği Manş Tüneli'ni vurdu! İngiltere'de binlerce TIR Fransa'ya geçmeyi bekliyor

İNGİLTERE'nin yaptığı mutasyon virüs açıklamasıyla Manş Tüneli’nde İngiltere'den Fransa'ya geçişler durduruldu. Fransa’ya geçmeyi bekleyen en az bin 500 TIR İngiltere’de mahsur kaldı.

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İngiltere’de mutasyon virüsün tespit edildiğinin açıklanmasının ardından Avrupa genelinde endişe hakim oldu. İngiltere’nin açıklamasıyla 40’tan fazla ülke İngiltere’den gelişleri askıya alırken Fransa, 48 saatliğine İngiltere sınırını kapattı.

Fransa’ya geçişlerin yapıldığı Dover Limanı kapatılırken, Manş Tüneli’nde de geçiş durdu. Fransa’dan İngiltere’ye tek yönlü sevkiyata izin verilmesiyle, en az bin 500 TIR İngiltere’de mahsur kaldı. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, 650 kamyonun Manş Tüneli’ne bağlantı yapan M20 otoyolunda beklediğini, 873 kamyonun ise park halinde beklediğini söyledi.

"Mutasyon virüs her yerde: Bakan Patel, İngiltere ve Fransa arasında Manş Tüneli’nde yaşanan geçiş sorunun çözümü için görüşme halinde olduklarını dile getirdi. İngiltere Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance, mutasyon virüsün her yerde olduğunu söyledi. Vallance, birçok bölgenin daha dördüncü aşamada olması gerektiğini dile getirdi. İngiltere’de dördüncü aşama kurallarının uygulandığı alanlarda 17 milyon kişi bulunuyor.

"Sınırları açık tutun" çağrısı

Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı Birliği'nden (IRU), yapılan yazılı açıklamada, "IRU, Fransa, İngiltere ve diğer hükümetlere, mal taşımacılığı için sınırları açık tutma ve yeni Kovid-19 önlemlerine açıklık getirilmesi çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

"Tüm ithalatın yüzde 85'ini riske atıyor"

Kararın, Noel öncesi İngiltere'ye taze gıda tedarikini olumsuz etkileyeceği belirtilen açıklamada, "Bu karar, İngiltere'nin AB'den yaptığı tüm ithalatın yüzde 85'ini riske atıyor ve kelimenin tam anlamıyla AB'den İrlanda'ya olan tedarik zincirini kesiyor." uyarısı yapıldı.

"İşleri daha da kötüleştirecek"

Fransa'nın İngiltere ile sınırlarını kapatmasını eleştiren IRU sekreteri Umberto de Pretto, bu kararın Brexit nedeniyle zaten "belirsiz bir dönemde olan bölgede işleri daha da kötüleştireceği" uyarısında bulundu.

Uzmanlar mutasyon virüse ne diyor?

Virüs uzmanları ise, İngiltere’nin bulaş hızına ilişkin açıklamasına temkinli yaklaşıyor. Almanya’nın önemli virologlarından Christian Drosten, mutasyonun yüzde 70 daha hızlı bulaştığına dair verilerin henüz teyit edilmediğine işaret ederek “Şu aşamada çok endişeli değilim” dedi.

Belçika’da CovId-19’la mücadele ekibinin sözcüsü Yves Van Laethem, “Virüsün yeni türünün sağlığımız açısından daha tehlikeli ve saldırgan olduğunu gösteren hiçbir şey yok” dedi.

Virüsün mutasyona uğramış hali Belçika, Hollanda ve Danimarka’da da tespit edildi ancak bu ülkelerde İngiltere’dekine benzer bir tablo oluşmadı.