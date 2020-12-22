Yılmaz Vural'ı yıkan ölüm: Ciğerimin bir parçası gitti

Teknik direktör Yılmaz Vural, antrenörlüğe yanında başladığı ve yaşamını yitiren Özkan Sümer'i anlattı, "Ciğerimin bir parçası gitti" dedi.

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Kısa bir süre önce ölümden dönen ve şu an evinde dinlenen teknik direktör Yılmaz Vural, bu sabah hayatını kaybeden Trabzonspor'un ve Türk futbolunun efsane ismi Özkan Sümer'i anlattı.

"Özkan hocam benim için çok şey ifade ediyor" diyen Yılmaz Vural, "Bugün antrenörsem, benim başlamamı sağlayan odur. 1986'da Malatyaspor'da hoca iken, Ergun Gürsoy'un tanıştırması sonucunda beni yanına yardımcı hoca olarak almıştı. Bana söylediği şey hiç kulağımdan çıkmaz, "Yılmaz, senin bilgin beni ilgilendirmiyor, senin adamlığın ve sana güvenmem gerekiyor" demişti. O benim kulağıma küpedir. Yanıma aldığım her yardımcımda bu özelliğine dikkat ederim" ifadelerini kullandı.

''O ikinci babamdı diyebilirim''

Özkan Sümer'i anlatmaya devam eden Vural şöyle konuştu, "Özkan hocam sağolsun beni yanına aldığından bu yana üstünden 36 yıl geçmiş. 6 yıl ona yardımcı antrenör olarak hizmet ettim. Sonrasında ben de antrenör olarak çalıştım. Benim ona minnet borcum var. Hatta geçen hafta onu aramıştım. Sohbet ettik. Sesi yorgun geliyordu. Hatta helalleştik. Babam bir tane ama o ikinci babamdı diyebilirim. Hakikaten çok üzgünüm.

''Ciğerimin bir parçası gitti''

Türk futbolunun özerk hale gelmesinde Gündüz Tekin, Metin Türel ve Özkan Sümer gibi isimlerin başrol oynadığını kaydeden Yılmaz Vural, "Onların dönemindeki antrenörlüğe bakış çok farklıydı. Yöneticiler onların karşısında ceket iliklerlerdi. Futbolun bırakın oynanmasını o sahanın yapılmasına kadar, hatta müteahhitlik de yaptılar. Futbol bugün Türkiye'de buraya geldiyse onların temelinde bu insanlar vardır. Özkan Hocam futbolun olmadık yerinde oldu. Antrenörler Derneği başkanlığı yaptı, alt yapı koordinatörlüğü, başkanlık, teknik direktörlük, genel koordinatörlük yaptı. Futbolun her bölümünde vardı. Gönül isterdiki bir kitap yazsaydı da tecrübelerini aktarsaydı. Ciğerimin bir parçası gitti. Hakikaten çok üzüldüm. Ama ölüm var. Ben kendim yaşadım, gittik geldik. İnsanın canı yanıyor. Çünkü bir daha onu göremeyeceğim. Allah rahmet eylesin. Allah bizlere sabır versin" sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.