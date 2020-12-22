İBB'nin iptal ettiği Çamlıca Camii metro hattını Ulaştırma Bakanlığı yapacak

Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla, 'kamu kaynaklarında zarar oluşturacağı' gerekçe gösterilerek Çamlıca Camii'ne gidecek metro hattı İBB tarafından rafa kaldırıldı. Metro projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gerçekleştirecek.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük camii olan 60 bin kişilik Çamlıca Camii'ne kadar uzanan metro hattı projesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla kamu zararı oluşturacağı gerekçesiyle iptal edildi. Proje, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.

4 istasyon olacak

3,48 KM uzunluğundaki “Altunizade – Çamlıca Metro” hattında Altunizade, Çamlıca Tepesi, Ferah Mahallesi ve Çamlıca Cami şeklinde 4 adet istasyon yer alacak.

Çekmeköy metrosuyla bağlanacak

Altunizade istasyonu aç-kapa tekniği ile inşa edilecek ve Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı ile bağlantı noktası olacak.

Metronun güzergahı

Güzergâh, Altunizade İstasyonu ile başlayarak Çamlıca Tepesi Sosyal Tesisleri’nin yer aldığı Çamlıca Tepesi İstasyonu yönünde ilerleyecek ve mevcut Üsküdar-Ümraniye Metro Hattının üzerinden devam edecek. Çamlıca Camii karayolu tünellerinin altından geçerek, caminin batısında yer alacak Çamlıca Cami İstasyonu ile son bulacak.