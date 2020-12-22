Apple'dan herkesi şaşırtan girişim! Tarih belli oldu

Teknoloji şirketi Apple'ın otomobil üreteceği bir süredir konuşuluyor. Son olarak şirketin ilk otomobili kendi özel bataryasıyla 2024 yılında yollara çıkartacağı iddia edildi.

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iPhone, iPad ve bilgisayar ürünleriyle tüm dünyada milyonlarca insana ulaşan Apple gözünü yollara dikmiş durumda. Dünyanın değerli şirketleri arasında olan Apple'ın bir süredir elektrikli otomobil piyasasına girmek istediği biliniyordu. Son olarak Reuters imzalı habere göre projenin tarihi de belli oldu. ABD merkezli şirketin üreteceği ilk elektrikli otomobilin 2024 yılında seri üretime geçeceği iddia edildi. Öte yandan pandemi nedeniyle planlarda aksama yaşanabileceği belirtildi.



Konuya yakın kaynakların yaptığı açıklamaya göre Project Titan olarak aklandırılan projede Apple'ın kullanacağı bataryalar da kendi üretimi olacak. İlk olarak 2014 yılında ortaya çıkan projede yıllarca bir gelişme yaşanmamıştı. Apple 2018 yılında eski Tesla'da çalışan eski Apple yöneticisini Doug Field'ı transfer etmişti. Field aylar içerisinde eski projede yer alan 190 kişiyi kovmuştu.







Apple'ın stratejisi

Şirketin projesinin temelinde bataryada radikal değişiklikler yatıyor. Şirketin böylece elektrikli otomobillerin en büyük masraf kalemi olan bataryaları daha ucuza mal edeceği belirtildi. Şirket ayrıca bataryalarda yapacağı değişimle elektrikli otomobillerin en büyük problemi olan menzil sorununu da aşmayı amaçlıyor.



Apple başarılı olabilecek mi?

Otomotiv sektörü başlangıç maliyetlerinin oldukça yüksek olduğu bir alan. Tesla'nın karlı bir şirkete dönüşmesi 15 yıldan uzun sürdü. Project Titan'da daha önce çalışan bir kişi, "Dünyada bunu yapabilecek kaynaklara sahip bir şirket varsa o da muhtemelen Apple'dır. Fakat aynı zamanda söz konusu olan bir cep telefonu değil" dedi.