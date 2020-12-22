Masumlar Apartmanı Bayram kim oynuyor gerçek adı nedir?

Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1 ekranlarına fırtınalar estirirken dizinin oyuncu kadrosu da yakından takip ediliyor. Dizinin Bayram'ı Gülben'e olan karşılıksız aşkı ile merak konusu oldu. Masumlar Apartmanı Bayram'ın gerçek adı Meriç Özkaya'dır.

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Masumlar Apartmanı Bayram kimdir, Masumlar Apartmanı Bayram gerçek adı ne, hangi dizide rol aldı, işte hem Bayram karakteri hem de oyuncu hakkında merak edilenler.

Masumlar Apartmanı Bayram Gerçek Adı Yaşı Dizileri

Meriç Özkaya Masumlar Apartmanı Bayram rolüne hayat vermektedir. Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Payitaht Abdülhamid” dizisinde rol alan oyuncu “Diriliş Ertuğrul”, “Ev Kira Semt Bizim” adlı yapımlarda rol almıştır. Trust Menajerlik oyuncusudur.

Fox Tv ekranlarında yayınlanmış olan “Bir Deli Rüzgar” dizisinde Firuz rolüyle ekranlara gelmiş olan oyuncu, “Hayat Şarkısı” dizisinde Nedim rolüne hayat vermiştir.

Meriç Özkaya Dizileri ve Filmleri (Masumlar Apartmanı Bayram)

Masumlar Apartmanı (Bayram) – 2020

Payitaht Abdülhamid – 2018 / 2019

Diriliş Ertuğrul – 2018

Bir Deli Rüzgar (Firuz) – 2018

Ev Kira Semt Bizim – 2018

Savaşçı (Kırmızı) – 2017

Hayat Şarkısı (Nedim) – 2016

Acı Aşk – 2016

Analar ve Anneler (Fevzi) – 2015

O Hayat Benim (Yıldıray) – 2015

Urfalıyam Ezelden (Taner) – 2014

Çıngıraklı Top – 2009

Komedi Türk – 2008

Annem – 2007