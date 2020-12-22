HDP'li Aktürk'ten Savcı Sayan'a suikast çağrısı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ı hedef gösteren HDP'li Abdülkadir Aktürk videolu mesaj yayınlayarak, “Sayan'ı susturan efsane olur Che Guevara olur. En fazla 20 yıl hapis yatarsınız” diye konuştu. Suikast çağrısı üzerine re’sen soruşturma başlatıldı.

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Terör örgütü PKK'nın hedefinde olan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a sosyal medyadan hakaret eden ve kendisini ölümle tehdit eden kişinin kimlik bilgilerine ulaşıldı. Olayla ilgili re'sen soruşturma başlatılırken, suikast çağrısı yapan ismin Abdülkadir Aktürk isimli HDP'li yönetmen olduğu tespit edildi.

İsviçre'de yaşadığı belirlenen Aktürk yayınladığı videoda, "Sayan'ı susturan efsane olur Che Guevara olur. En fazla 20 yıl hapis yatarsınız" diye konuştu. Tehditle ilgili açıklamalarda bulunan Sayan, "HDP tükenmişlik sendromu yaşıyor. Yurt içindeki terörist sayısı 20 binlerden 300'e düşünce can havliyle, yoğun bir şekilde saldırmaya başladılar" dedi.

"HDP'lilere yapılsaydı Türkiye'yi suçlayacaktınız"

Diplomatik yolları kullanarak başta İsviçre Başbakanı ve Avrupa Parlamentosu'na mektup yazacağını belirten Sayan, "Bu tehdit Türkiye'deki bir HDP'li belediye başkanına yapılsaydı Türkiye'yi suçlayacaktınız. Bu çifte standart niye. Eğer gerçekten demokrasiyi savunuyorsanız, benim haklarımı da savunun. Ben seçilmiş belediye başkanıyım. Bu çağrıyı yapan kişi sizin topraklarınızda yaşıyor" ifadesini kullandı.

Sayan'a yapılan ölüm tehdidine karşı CHP, İYİ Parti ve HDP'lilerden henüz bir açıklama dahi yapılmazken, Sayan bu sessizliğin kendisini şaşırtmadığını aktardı. Sayan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun teröre verdikleri destek gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan HDP'li belediye başkanlarına destek vermek amacıyla eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Diyarbakır'a gittiğini hatırlatarak, "İmamoğlu bize telefon bile açmıyor" dedi.

"HDP'liler kınayın da görelim"

Sayan sosyal medya hesabından yayınladığı videonun altına ise şu notu düştü: "Sayın Süleyman Soylu'nun talimatıyla, Ağrı il emniyet müdürümüz başta olmak üzere emniyet görevlilerinin titiz çalışması sonucu bu alçağın İsviçre'de yaşadığı, gerçek adının Abdulkadir Aktürk olduğu görülmüştür. Devletimiz 2 saatte bu alçağın inini buldu. Haydi HDP'liler ölüm emrimi veren türkücünüzü kınayın da görelim."