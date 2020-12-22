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Kısıtlamalar işe yaradı! Bursa'da vaka sayısı yüzde 50 düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aralarında Bursa’nın da bulunduğu 5 ilin adını vererek, günlük vaka sayısında yüzde 50 oranında düşüş başladığını belirtti. Bakan Koca’nın açıklamalarının ardından HES uygulamasından Bursa’nın risk haritasına bakanlar, kentte birkaç hafta önce kırmızı olan birçok bölgenin yavaş yavaş yeşile döndüğünü fark etti.

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Alınan kısıtlama önlemlerinin, düşüşlerde etkili olduğunu ifade eden Bursa halkı, maske, mesafe ile temizlik kurallarına uyduklarında sorunun biteceğini ifade etti.

Şeker hastası olan eşini, 24 Kasım’da koronavirüsten kaybeden Murat Aslaner, "Ben eşimi 24 Kasım'da 38 yaşındayken koronavirüse kurban verdim. Eşim 'diyabetik tip-1 şeker' hastasıydı. İnsülin kullanıyordu. 6 aylık bebeğimiz vardı. Bebeğimizle alakalı bağışıklık sisteminin düşük olduğunu söylüyorlardı. Bu nedenle eşimi kaybettiğimizi belirttiler. 7 Kasım'da hastaneye yatırdım. 17 gün sonra 24 kasımda cenazesini aldım" dedi.

‘Kısıtlamalara uymalıyız’

Eşini, koronavirüs nedeniyle kaybeden Murat Arslaner, halkın bu konularda daha duyarlı olması gerektiğini hatırlatarak, “Maske konusunda uyarıda bulunan otobüs şoförünü dahi darp eden var. Bu konuda bilinçli olmalıyız. Üstelik ‘virüsün mutasyona uğradığı’ yönünde haberler var’ diye konuştu.  Bursa’da kısıtlamalar ile alınan önlemlere uygun davranmanın faydalarını gördüklerini belirten bir diğer vatandaş Selahattin Durmuş, “3 aydır dışarıya çıkmadım. Kısıtlama uygulamalarını yerinde buluyorum” dedi.

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