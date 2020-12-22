CHP lideri Kılıçdaroğlu uyuşturucu kaçakçısı ve organ mafyasıdan vergi alınmasını istedi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Kılıçdaroğlu, asgari ücretin 3 bin 100 lira olmasını önerdi...

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin Grup Toplantısı'nda açıklamalar yapıyor. Kılıçdaroğlu, 2021 yılında asgari ücretin 3 bin 100 lira olmasını önerdi. Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu kaçakçıları ve organ ticareti mafyasından vergi alınmasını önermesi ise sosyal medyanın diline düşüp dalga konusu olmasına neden oldu.

TÜİK’in asgari ücret olarak 2 bin 792 liralık önerisini Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na sunduğu anda kürsüde olan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Gündemde asgari ücret var. Milyonlarca kişi bekliyor. Bütçe görüşmelerinde açıkladık asgari ücretin net, vergisiz 3100 lira olması lazım.

– O nedenle bütün sendikalara sesleniyorum. Bize göre asgari ücretin vergisiz 3100 lira olması lazım. Bunun altında bir asgari ücreti gerçekçi ve doğru bulmuyoruz.”

– Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde para var ama sıra asgari ücrete gelince para yok. Bu bir siyasi tercihtir.

Partimizin TBMM Grup Toplantısı https://t.co/ZsaB4PoiL8 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 22, 2020

Uyuşturucu kaçakçısı ve organ mafyasından vergi!

- Sen asıl vergiyi alınması gereken kişilerden alacaksın. Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın. Vergiyi organ ticareti yapanlardan alacaksın...

Kemal Kılıçdaroğlu, bütçe görüşmelerinde kendisini yanlış bilgi vermekle suçlayan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık’a yanıt verdi.

– Beşiktaş saldırısında (2016) bir şehit annesine 121 lira 96 kuruş maaş bağlandığını söylemişti. Bana itiraz edildi. İtirazı yapan da AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık… Ona şöyle dedim: 121 lira 96 kuruş maaş bağlanmasına doğru diyorsunuz, yerinizde kalın. Doğru demiyorsanız, görevinizden ayrılın, ben makbuzu size vereceğim. Makbuz burada.

– AKP’li milletvekili, “Bana bu yanlış bilgiyi kim verdi” diye hesap soracak mı? Ya da “Bu yanlış bir bilgiymiş. Beni aldattılar. Kılıçdaroğlu’ndan özür dilerim” diyecek mi?

– Şehidimizin annesine bağlanan 121 TL 96 kuruş aylığın belgesi, yazısı burada, Sayın Öznur Çalık derhal ya istifa etmelidir veya parlamentoda benden ve arkadaşlarımdan özür dilemelidir. Şehitlerden de şehit yakınlarından da özür dilemelidir.

– Şehidimizin annesine 121 TL aylık bağlanmasıyla ilgili Fuat Oktay “Bu rakamları nereden alıyorsunuz? Yönünüzü Türkiye’ye dönün” demişti. Bizim açıkladığımız rakam doğru, yönümüz de belli. Sizin yönünüz Saray’dır, bizim yönümüz 83 milyon vatandaşımızdır.

İrfan Fidan'a 'bilgi hırsızı' deyip saydırdı

Kılıçdaroğlu, İrfan Fidan’ın Anayasa Mahkemesi üyeliği için aday olmasına ve 107 oy almasına da tepki gösterdi:

– 107 üye vicdanlarını kiralayarak, iradelerini satarak dün gelen bir kişiye gidip AYM üyesi olabilir diye oy kullandılar. Tam bir utanç tablosu! Nasıl FETÖ’cülerin yerleştirdiği 140 hakime militan dediysem bu 107 kişi de Saray’ın militanıdır.

– Kararı hakim değil de, Saray telkin ediyorsa biz buna ‘hakim’ diyebilir miyiz? Adaletsizliği dağıtan bir insan ‘hakim’ unvanı alabilir mi? Bilgi hırsızından Anayasa Mahkemesi üyesi mi olur? Hırsızın, AYM üyeliğinde ne işi var?

– FETÖ örgütünün 140 militanı atadığında da aynı itirazı yapmıştık. Tarih bizi haklı çıkardı. AYM sıradan bir mahkeme değildir, bari dünyayı kendimize güldürmeyelim. Bu kişide toplu iğne ucu kadar onur varsa adaylıktan çekilir!

Çıplak aramayı gelin kaldıralım...

CHP lideri Kılıçdaroğlu, yetkili makamlarca olmadığı açıklanan çıplak arama iddialarını da tekrar Meclis kürsüsünden dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "İnsan haklarından bahsedelim. Uşak'ta 30 kız öğrenci gözaltına alınıyor, çıplak aramaya tabi tutuluyor. Oy verenlere soruyorum, sizin kızınız böyle bir muameleye tabi tutulduğunda tepki vermez miydiniz? Bunu Ömer Faruk Gergerlioğlu dile getirdi. Yalanladılar ama gerçek!" Kız çocuklarını, kadınları çırılçıplak soyup arıyorsunuz! Hangi gerekçeyle yapıyorsunuz Özlem Zengin yok diyor ama yıllardır var. Gelin bunu birlikte kaldıralım..."