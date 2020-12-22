Malatya'da aranan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
MALATYA'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında aranan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ünün tutuklandığı bildirildi.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 14-21 Aralık'ta yaptığı çalışmada, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan aranan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.