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Malatya'da aranan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Anadolu Ajansı

MALATYA'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında aranan 5  şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ünün tutuklandığı bildirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 14-21 Aralık'ta yaptığı çalışmada, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan aranan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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