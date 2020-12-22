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CHP'li Lale Karabıyık: Taciz ve tecavüzlerle ilgili bize belge gelmedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, partideki taciz ve tecavüz olaylarıyla ilgili basında yer verilen haberlere sert çıkarak “Olayla ilgili bize herhangi bir belge iletilmemiştir. Bu kişileri tanımıyorum ve onlarla görüşmedim" ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, CHP teşkilatlarındaki taciz ve tecavüz olaylarıyla ilgili basında çıkan haberlerde adının geçmesi üzerine bir açıklama yayımladı.

Hakkında yazılanların iftira olduğunu söyleyen Karabıyık, “Hukuk önünde hesap soracağım. Söz konusu taciz olayıyla ilgili ne Sayın Genel Başkanımıza ne de bana ulaştırılan bir belge yoktur. Hiçbir şekilde olayın üstünü kapatma olmamıştır. Çünkü olayla ilgili bize herhangi bir belge iletilmemiştir. Partimiz ve partililerimiz üzerinden yürütülen iğrenç karalama kampanyası nedeniyle bunlar yapılmaktadır. Alnımız açık başımız diktir” dedi.

Karabıyık hakkındaki iddia neydi?

Basında yer alan bir haberde, 17 yaşındaki bir kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A’nın, başka bir partiliyi daha taciz ettiği iddia edilmişti. Haberde, olayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na anlatıldığı, Kılıçdaroğlu’nun da konuyla ilgilenmesi için Lale Karabıyık’ı görevlendirdiği öne sürülmüştü. Karabıyık için “Olayı örtbas etti” ifadeleri kullanılmıştı.

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