AK Parti Bursa, CHP Osmangazi’deki taciz iddiaları için cevap bekliyor

Osmangazi'de CHP İlçe Başkanı M. A.'nın, henüz 17 yaşında olan genç bir kızı taciz ettiğinin ortaya çıkmasının ardından AK Parti Bursa teşkilatı harekete geçti.

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Bugün basında yer alan CHP Osmangazi İlçe Teşkilatı’ndaki taciz iddiaları üzerine açıklama yapan AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, yasalarca reşit olmadığı için çocuk olarak sayılan birine yapıldığı iddia edilen taciz suçlamasının, cinsel tacizden de öte pedofili olarak ele alınması gerektiğine dikkat çekti.

Son dönemde Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki CHP teşkilatlarında ortaya çıkan taciz, tecavüz iddialarına bir yenisi de Bursa’da eklendi. CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A’nın 17 yaşındaki genç kız S.G’yi Whatsapp mesajı ile taciz ettiği yönünde medyada çıkan haberler üzerine, AK Parti Bursa İl Başkanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada vahim iddiaların, CHP Bursa İl Başkanlığı ve CHP Genel Merkezi tarafından ivedilikle açıklığa kavuşturulması istendi. Açıklamada AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Türkiye’nin dört bir yanından gelen taciz haberlerine CHP Genel Merkezi’nin sessiz kaldığına ve bu sessizliğin ivedilikle sonlandırılması gerektiğine dikkat çekti.

“Tacizden öte pedofili”

Bursa’da yaşanan olayın zaman kaybetmeden açıklığa kavuşturulması gereken bir kamu sorununa dönüştüğünü ifade eden Başkan Salman, söz konusu taciz iddialarının merkezinde 17 yaşında yasalarca çocuk sayılan bir kişinin olması nedeniyle konunun pedofili yönüyle ele alınması gerektiğine işaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı’ndan ve CHP Genel Merkezi’nden konuyla ilgili acil bir eylem beklediklerine dikkat çeken Başkan Ayhan Salman, konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.