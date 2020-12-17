Lille forması giyen Yusuf Yazıcı golleriyle kariyerinin zirvesinde
Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor. Yıldız futbolcu, bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 11 gol kaydetti.Abone ol
Lille'de Türk rüzgarı esmeye devam ederken; Yusuf Yazıcı da kariyerinin altın dönemini geçiriyor.
Son olarak Lille'in deplasmanda Dijon'u 2-0 yendiği maçta ağları sarsan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, bu sezon bulduğu gollerle kariyerinin zirvesine çıktı. Ligde 5, Avrupa Ligi'nde 6 olmak üzere şu ana kadar 11 gol bulan Yazıcı, profesyonel kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor.
Yusuf Yazıcı daha önce 2017-18 sezonunda Trabzonspor formasıyla 35 maçta 10 gole imza atmıştı. 23 yaşındaki futbolcu bu istatistiği Lille formasıyla henüz 20 maçta geride bıraktı. Yusuf Yazıcı bu sezon attığı 11 golün yanı sıra 3 de asist yaptı.