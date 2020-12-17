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Lille forması giyen Yusuf Yazıcı golleriyle kariyerinin zirvesinde

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor. Yıldız futbolcu, bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 11 gol kaydetti.

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Lille'de Türk rüzgarı esmeye devam ederken; Yusuf Yazıcı da kariyerinin altın dönemini geçiriyor.

Son olarak Lille'in deplasmanda Dijon'u 2-0 yendiği maçta ağları sarsan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, bu sezon bulduğu gollerle kariyerinin zirvesine çıktı. Ligde 5, Avrupa Ligi'nde 6 olmak üzere şu ana kadar 11 gol bulan Yazıcı, profesyonel kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor.

Yusuf Yazıcı daha önce 2017-18 sezonunda Trabzonspor formasıyla 35 maçta 10 gole imza atmıştı. 23 yaşındaki futbolcu bu istatistiği Lille formasıyla henüz 20 maçta geride bıraktı. Yusuf Yazıcı bu sezon attığı 11 golün yanı sıra 3 de asist yaptı.

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