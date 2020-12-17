BIST 1.399
DOLAR 7,72
EURO 9,47
ALTIN 468,88
HABER /  YEREL
ADV Ebebek'ten yükselen indirim

Emniyet şeridinde feci kaza! Kartal D-100'de motosiklet sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı

KARTAL D-100 Karayolu'nda seyir halinde ilerleyen motosikletli, emniyet şeridinde bulunan taksiye çarptı. Uzun süre kalp masajı uygulanan motosiklet sürücüsü, çabalara rağmen kurtarılamadı.

Abone ol

Kaza saat 15.00 sıralarında Kartal D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Emniyet şeridinde ilerleyen motosikletli Yunus Yıldırım (21), emniyet şeridinde bekleyen İsmail Kayhan yönetimindeki taksiye arkadan çarptı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Uzun süre kalp masajı yapılan Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taksi sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Taksi sürücüsü İsmail Kayhan, yaşananlar şöyle anlattı:

"Arabam silkelenmeye başladı. Dikkatli bir şekilde emniyet şeridine aldım. Aynadan baktığımda hiçbir şey yoktu. Bir anda bir gürültü oldu. Aşağıya inip baktığımda motorcunun arabama çarptığını gördüm. Görüntü kayıtlarında görülüyor, yavaş olsa bu şekilde olmaz herhalde." dedi.

"Arkadaş muhtemelen öldü"

Orada bulunan Oğuzhan Topaloğlu ise, “Kaza olduğunda durduk. Arkadaş yerde yatıyordu. İndik arabadan geldik. Özel bir ambulans durdu. Onunla birlikte kalp masajı yaptık ama arkadaşın boynu kırılmıştı. Ambulansla götürdüler. Arkadaş muhtemelen öldü. Allah rahmet eylesin. Taksi burada duruyordu. Biraz hızlı vurdu. Baya bir kalp masajı yaptılar ama dönmedi geri." diye konuştu. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da eşini öldüresiye döven adamdan şok savunma: Kendi kendine yapmıştır Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
"Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri" sözleri tepki topladı! Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Galatasaray Falcao'dan kurtuluyor! İki talip birden
Rusya lideri Putin: Bazı konularda anlaşamasak da Erdoğan sözünün eri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Ayşegül Alkan' açıklaması! Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı
Bursa'da 3 gündür kayıptı! Eşyaları yanında olan yaşlı adam secde eder halde ölü bulundu
Kayseri'de çoban 'gece uyandırıp tecavüz etti' demişti! 10 kez bıçaklayıp...
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da eşini öldüresiye dövdü! Mahkemedeki sözleri pes dedirtti
Trabzon'da gözyaşlarına boğuldu başından ayrılmadı: Çaresiz ölmelerini bekliyoruz
ATA AÖF sonuçları açıklandı mı 2020 ne zaman açıklanacak?
ABD'nin CAATSA yaptırımları önemli projelerdeki alımları etkileyecek mi?
Uşak Valisi Kocabıyık'tan 'çıplak arama' açıklaması! Gergerlioğlu'na dava açılıyor
Tablet başvurusu yapma Pendik Belediyesi tablet başvuru formu-2020
Yorumlar