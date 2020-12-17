Antalya'da eşini öldüresiye döven adamdan şok savunma: Kendi kendine yapmıştır
ANTALYA'da 2 çocuk annesi kadın, kendisini sürekli döven eşine uzaklaştırma kararı aldırınca şiddet terörünü fazlasıyla yaşadı. Kanlar içinde kalan kadın, polis tarafından ölümden kurtarıldı. Cani koca ise biber gazıyla etkisiz hale getirildi. Olaydan sonra ilk kez hakim karşısına çıkan sözde koca şöyle dedi: Ben karıma sadece bir kez vurdum. Kendi kendine yapmıştır...
Olay, 29 Eylül salı günü 22.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi’nde Kerim Kaptanlar Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, Halime O. ve eşi Recep O.'nun yaşadığı evden kavga sesleri gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edildi.
Polis çığlık seslerinin geldiği evin kapısını çaldı ancak açan olmadı. Kavga seslerinin devam etmesi üzerine savcılıktan izin alınmasının ardından ekipler, 1’inci kattaki eve balkondan girdi.
Polis, Halime O.’yu öldüresiye dayak yemiş halde çaresiz şekilde bulurken, öfkeli kocayı ise etkisiz hale getirildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalan Halime O. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.