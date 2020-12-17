Antalya'da eşini öldüresiye döven adamdan şok savunma: Kendi kendine yapmıştır

Olay, 29 Eylül salı günü 22.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi’nde Kerim Kaptanlar Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, Halime O. ve eşi Recep O.'nun yaşadığı evden kavga sesleri gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edildi.