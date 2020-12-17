Uşak Valisi Kocabıyık'tan 'çıplak arama' açıklaması! Gergerlioğlu'na dava açılıyor

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun son günlerde sık sık dile getirdiği "Uşak emniyetinde FETÖ'den gözaltına alınan kadanlara çıplak aama yapıldı" iddiası mahkemeye taşınıyor. Uşak Valisi Funda Kocabıyık'tan Gergerlioğlu'nun iddiaları için açıklama geldi.

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HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, 31 Ağustos'da Uşak'ta FETÖ operasyonunda gözaltına alınan kadınlara, Uşak Emniyeti'nde çıplak arama yapıldığını açıkladı. Gergerlioğlu, çıplak arama iddiasını son günlerde sosyal medyada ve Meclis kürsüsünde de sürdürdü. Çıplak arama iddialarıyla ilgili Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Gergerlioğlu'nun ismini vermeden "ilgili milletvekili" hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

FETÖ ve PKK aynı amaç için birleşmiş!

Vali Kocabıyık tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada şöyle denildi: "Hukuktan ve mevzuattan bir milim sapmadan görev yapan emniyet güçlerimizin fedakârca çalışmaları ve mücadelesinin; bölücü örgüt propagandasının konusu haline gelmesi kabul edeceğimiz bir husus değildir. Yaşananlar göstermektedir ki FETÖ ve PKK terör örgütleri aynı amaç uğrunda birleşmişlerdir."

1⃣ Son günlerde İl Emniyet Müdürlüğümüzün uygulamasını skandal olarak vermeye çalışmak FETÖ terör örgütünün esiri olmuş yayın organlarının ve kişilerin karalama kampanyasıdır. — Uşak Valiliği (@TC_UsakValiligi) December 17, 2020

Bir kadın vali olarak diyorum ki...

"Bir kadın Vali olarak söylüyorum; HDP milletvekili tarafından defalarca yalanlamamıza rağmen sistematik olarak gündeme getirilen bu iftira tamamen hayal mahsulü ve kötü bir yalandır. Olayla ilgili kamera kayıtları mevcut olup, avukat görüşmelerinde de bu konu hiç gündeme gelmemiştir."