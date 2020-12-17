İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor? Bülent Aydemir'e ne dedi?

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, "İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ'ın yeni parti kuracağı kesinleşti" dedi. Ümit Özdağ o iddia için ne dedi? Yeni bir parti mi kuruyor?

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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cülükle suçlayan ve partiden ihraç edilen Ümit Özdağ'ın yeni bir parti kuracağı iddia edildi. Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, bugün sabah saatlerinde "Ümit Özdağ'ın parti kurması kesinleşti" haberini verdi.

Ümit Özdağ: Ben de Bülent Bey'den duydum

Bu haberin ardından tüm gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ, "Parti kurma kararınız kesinleşti mi?" sorusuna şu cevabı verdi: "Ben de parti kuracağımı doğrusu Bülent Bey'den öğrendim. Televizyondan takip ediyorum bu iddiaları. Böyle önemli bir haberi muhattabına sormadan yapmak bence gazetecilik değil. Böyle bir durum yok."