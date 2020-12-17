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Kocaeli'de tandıra düşen kadın çığlıklarıyla kurtuldu! 'Annemin et kokusunu aldım'

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'de 54 yaşındaki kadın, ekmek pişirdiği tandıra düştü. Vücudunda yanıklar oluşan kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Annesinin tedavi gördüğü hastane önünde "Annemin et kokusunu aldım" diye ağlayan kızını yakınları güçlükle sakinleştirdi.

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Olay Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki Hanım Kocabay adlı kadın, evinin bahçesinde ekmek pişirmeye çalıştığı tandırın içine düşerek ağır yaralandı. Yaşlı kadının acılar içinde bağırdığını duyan yakınları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Hastaneden iyi haber

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve vücudunda ağır yanıklar olduğu belirlenen Kocabay, ambulansa tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada Hastanede tedavi altına alınan Kocabay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kızı hastane önünde feryat etti

Ambulansın arkasından hastaneye gelen Kocabaş'ın yakınları ise hastane önünde sinir krizi geçirdi. Hastane önüne gelen Kocabay’ın kızı, gözyaşlarına boğuldu. "Annemin et kokusunu aldım" diye ağlayan kızı ise yakınları güçlükle sakinleştirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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