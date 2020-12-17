Türk yıldızların ayakta tuttuğu Lille satılıyor

3 milli futbolcunun forma giydiği Fransız ekibi Lille'in sahibi Gerard Lopez, borçları geri ödeyemediği için kulübü satacağını açıkladı.

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Milli yıldızların forma giydiği Lille satılıyor. Fransız ekibinin sahibi Gerard Lopez, borçlar nedeniyle kulübü elden çıkaracağını açıkladı.

Elliott Management ve JP Morgan gibi yatırım fonlarından aldığı 225 milyon Euro'luk krediyi geri ödemekte zorlanan Lüksemburglu iş insanı, futbol ekonomisindeki daralmadan şikayetçi.

Fransız basınına konuşan Lopez, kulübü satın aldığı dönemdeki karlılık oranını, pandeminin ardından yakalanması zor bir hedef olarak değerlendirdi.

Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'in yeni sahibinin Lüksemburg merkezli Kalisto Sporting firmasının olması bekleniyor.

Şirketin üst düzey yetkilisi Maarten Petermann, kulübün ekonomik tablosu nedeniyle Ocak ayında oyuncu satışına yönelebileceklerini söyledi.

Lille geride kalan transfer döneminde Victor Osimhen ve Gabriel gibi oyuncuları satarak kasasına 108 milyon Euro koymuştu.