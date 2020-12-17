BIST 1.399
DOLAR 7,76
EURO 9,51
ALTIN 469,16
HABER /  SPOR

Türk yıldızların ayakta tuttuğu Lille satılıyor

3 milli futbolcunun forma giydiği Fransız ekibi Lille'in sahibi Gerard Lopez, borçları geri ödeyemediği için kulübü satacağını açıkladı.

Abone ol

Milli yıldızların forma giydiği Lille satılıyor. Fransız ekibinin sahibi Gerard Lopez, borçlar nedeniyle kulübü elden çıkaracağını açıkladı.

Elliott Management ve JP Morgan gibi yatırım fonlarından aldığı 225 milyon Euro'luk krediyi geri ödemekte zorlanan Lüksemburglu iş insanı, futbol ekonomisindeki daralmadan şikayetçi.

Fransız basınına konuşan Lopez, kulübü satın aldığı dönemdeki karlılık oranını, pandeminin ardından yakalanması zor bir hedef olarak değerlendirdi.

Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'in yeni sahibinin Lüksemburg merkezli Kalisto Sporting firmasının olması bekleniyor.

Şirketin üst düzey yetkilisi Maarten Petermann, kulübün ekonomik tablosu nedeniyle Ocak ayında oyuncu satışına yönelebileceklerini söyledi.

Lille geride kalan transfer döneminde Victor Osimhen ve Gabriel gibi oyuncuları satarak kasasına 108 milyon Euro koymuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan, çarpıcı mesaj: Hepimizi tehlikeli bir noktaya doğru sürüklüyor
Uğur Şahin: Aşıyı 25 Ocak günü birkaç saat içinde tasarladım
MHP’den ihraç edilmişti! Cemal Enginyurt Demokrat Parti’ye geçti
Ömer Çelik'ten 'Üniversiteler fuhuş evleri' diyen Prof. Sofuoğlu'na sert tepki
Doğu Perinçek de 'HDP'nin kapatılması' tartışmasına katıldı! Bahçeli'ye destek verdi
Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi üyeliği seçimi bitti! İrfan Fidan ilk üçe girdi
ÖNCEKİ HABERLER
Twitter duyurdu! O paylaşımlar kaldırılacak
Yeni Zelanda'dan komşu ülkelere ücretsiz koronavirüs aşısı Başbakan Ardern duyurdu
Batman'da 16 yıldır bu işi yapıyor ilk defa buldu! Alkışlanacak hareket
Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği saf dışı! Tuzlaspor son 16'da
Bursa'daki sahte içki faciası! Gözaltına alınmadan önce 1 ton sahte alkol siparişi vermiş
3 aylar nedir başlangıcı ne zaman 2021 3 aylar önemi
Yorumlar