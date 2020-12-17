Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği saf dışı! Tuzlaspor son 16'da

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmesinde Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, PTT 1. Lig takımı Tuzlaspor'a 2-0 yenildi. Bu sonuçla Tuzlaspor, Süper Lig takımını kupada saf dışı bıraktı.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmesinde Trabzonspor'un dün Adana Demirspor'a penaltılarda mağlup olmasının ardından bugün de sürpriz sonuç geldi. Gençlerbirliği ile Tuzlaspor, Ankara'da tur mücadelesi verdi. 1. Lig takımı Tuzlaspor, Süper Lig'de mücadele eden rakibini 2-0 mağlup ederek kupada günün sürprizini yaptı.

Son 16 turuna kalan Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Vedat Bora ve 43. dakikada Adama Sarr attı.

Maçtan dakikalar

Tuzlaspor’da 32. dakikada ceza sahası sağ köşeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Vedat Bora, yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

Tuzlaspor’da 43. dakikada orta alanda gelişen pozisyonda topu taşıyan Aosman’ın pası ile buluşan Sarr ceza sahası içerisinde topu köşeden ağlara yolladı. 2-0