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Kocaeli'de feci kaza! TIR'ın çarptığı otomobil 100 metre sürüklendi

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde emniyet şeridinde duran minibüse çarpan otomobil, savruldu. Otomobile arkadan gelen TIR çarptı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı.

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​Kaza, öğle saatlerinde TEM yolu Kartepe Köseköy mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ulaş Demirkol yönetimindeki 07 FOG 20 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran Yaşar Say'ın kullandığı 58 SF 403 plakalı minibüse çarptı. Savrulan otomobile arkasındaki Yüksel Akduman yönetimindeki 43 UR 444 plakalı TIR çarptı.

Otomobil, TIR'ın önünde yaklaşık 100 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Ulaş Demirkol'u çıkardı. Kaza yerinde sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Demirkol, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Trafik normale döndü
Kaza nedeniyle TEM yolu Ankara yönünde ulaşım, yaklaşık 2 saat boyunca kontrollü olarak sağlandı. Minibüs ve TIR sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesi ve kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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