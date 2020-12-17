MHP’den ihraç edilmişti! Cemal Enginyurt Demokrat Parti’ye geçti
MHP’den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu. Enginyurt, Demokrat Parti’ye geçti.Abone ol
MHP’den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti’ye geçti.
Bugün, TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye çıkan Enginyurt, “Demokrat Parti’ye geçmeye karar verdim. Milletimize de TBMM’ye de hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Enginyurt, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla da Demokrat Parti’ye geçtiğini duyurdu.
YETER SÖZ MİLLETİN.DEMOKRAT PARTİ ÇATISI ALTINDA MİLLETİN YÜRÜYÜŞÜNÜ BAŞLATIYORUZ. Bizimle. Yol yürümek isteyen bütün dostlarımızı DEMOKRAT Parti çatısı altına bekliyorum.@DpGultekinUysal pic.twitter.com/couj3eUtBM— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) December 17, 2020