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MHP’den ihraç edilmişti! Cemal Enginyurt Demokrat Parti’ye geçti

MHP’den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu. Enginyurt, Demokrat Parti’ye geçti.

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MHP’den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti’ye geçti.

Bugün, TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye çıkan Enginyurt, “Demokrat Parti’ye geçmeye karar verdim. Milletimize de TBMM’ye de hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Enginyurt, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla da Demokrat Parti’ye geçtiğini duyurdu.

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