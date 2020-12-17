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Merkel'den Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e övgü dolu sözler! Bakın ne dedi

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, Covid-19 virüsüne karşı aşı geliştiren Türk Prof. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci’yi tebrik etti.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Biontech’in Kurucu Başkanı Prof. Şahin ve eşi Özlem Türeci ile video konferans yöntemi ile görüştü. Görüşmede Prof. Şahin ve Dr. Türeci’yi tebrik eden Merkel, “Bütün insanlığın heyecanla beklediği aşının Almanya’da bulunması bizim için bir gurur kaynağıdır” dedi. Tüm çalışanlara teşekkür eden Merkel, “İnancınızın ve başarma gayretinizin neticesinde insanlık adına önemli bir başarı elde ettiniz. İnsanlar sağlığına kavuştukça ne derece önemli bir iş başardığınızı daha iyi anlayacaksınız” ifadelerini kullandı.

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