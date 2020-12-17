Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal'dan çarpıcı iddia: Pelikan, yeni FETÖ'dür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Erdoğan ve AK Parti’yi paçasından tutup aşağı çekmektedir. Son hadiseler de bunu zaten ispat etmiştir. Pelikan yeni FETÖ’dür." düşüncesini dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı ve AK Parti eski Ankara Milletvekili Aydın Ünal, "Pelikancılar" adıyla bilinen grupla ilgili "Cumhurbaşkanı'nı savunan değil, onun arkasına saklanarak, Anayasal suç işlemeye kadar varan kirli işler çeviren bir örgüttür" ifadelerini kullandı.

"Pelikan yeni FETÖ’dür"

Ünal'ın açıklamaları şöyle: Adını anmaya değmez bir müfterinin iftirasına kısa cevabımdır: Pelikan Örgütü ile mücadeleye 2016 yılı başında milletvekili iken başladım; listeye yeniden girmemeyi açıkça göze alarak, aşağılık itibar suikastleri altında bu tehlikeye ısrarla ve inatla dikkat çektim, çekiyorum. Pelikan Örgütü, Cumhurbaşkanını savunan değil, onun arkasına saklanarak, Anayasal suç işlemeye kadar varan kirli işler çeviren bir örgüttür.

Erdoğan ve AK Parti’yi paçasından tutup aşağı çekmektedir. Son hadiseler de bunu zaten ispat etmiştir. Pelikan yeni FETÖ’dür.