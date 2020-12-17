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Karaköy'de hareketli dakikalar! Kadının telefonunu çaldılar esnaf yakaladı

İhlas Haber Ajansı

KARAKÖY'de vapurdan inen kadın kapkaç şokunu yaşadı. 2 şahıs kadının telefonunu aldığı gibi kaçtı. Çığlıkları duyan esnaf, omuz darbesiyle durdurduğu iki şahsı da yakalayıp polise teslim etti.

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Olay, 12.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy Arap Cami Mahallesi Kardeşim Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vapurdan inerek çarşıda yürümeye başlayan bir kadın, yaşı küçük 2 şahıs tarafından kapkaça uğradı. Cep telefonu çalınan kadın çığlık atmaya başlayınca şahıslar koşarak uzaklaşmaya başladı. Kadının sesini duyan çevredeki esnaf, kendilerine doğru gelen şahıslardan birini omuz atarak yere düşürdü. Diğer şahıs ise başka bir esnaf tarafından kolundan tutularak yakalandı. Olayın ardından koşarak şahısların yakalandığı yere gelen kadına esnaf tarafından yerden alınan cep telefonu teslim edildi.

Kadına yalvardılar

Yakalanan şahıslar ise kadına yalvararak serbest bırakılmak istedi. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kadının vazgeçmemesinin ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi şüphelileri esnaftan teslim aldı. Gözaltına alınan şahıslar ve şikayetçi kadın da başka bir ekip aracıyla emniyete götürüldü.

"Hırsız yaklaşınca bende omuz attım"

Kapkaççıya omuz atan Bilal Acar, “Ben burada esnafım malzeme almaya gidiyordum. Sokağa döndüğümde karşı taraftan koşan iki kişi vardı. Yolda tutun diye bağırdılar. Baktım hırsız yaklaşınca bende omuz attım. Ondan sonra yıkıldılar, aldılar ve götürdüler” dedi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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