BIST 1.399
DOLAR 7,75
EURO 9,49
ALTIN 467,48
HABER /  GÜNCEL

Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi üyeliği seçimi bitti! İrfan Fidan ilk üçe girdi

Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanacak isim için Yargıtay'da yapılan seçim sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak üç isim belli oldu. Bu üç kişi arasında İrfan Fidan da var.

Abone ol

Yargıtay'daki Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği seçimi sonuçları belli oldu. Seçim sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilecek 3 isim İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol oldu. Erdoğan 3 isim içinden birisinin AYM üyeliğine atayacak.

Yapılan seçimde 5 aday yarışırken; İrfan Fidan 107, Nevzat Özsoy 65, Mustafa Erol 52, Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu 45, Mahmut Coşkun 35 oy aldı.

Öte yandan Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı’na Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, Başkanvekilliği’ne Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal'ın seçildiğini duyurdu.

İlgili Haberler
Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday olan İrfan Fidan eşini dövdü mü? Fidan'da açıklama geldi
SON DAKİKA HABERLERİ
Görüntüler infial yaratmıştı! Esenler'de marketteki çocuğa istismarda bulunan kişiye dava açıldı
Macron pozitif çıktı! Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışırken koronavirüse yakalandı
Mustafa Sarıgül partisinin adını açıklayıp yeni logosunu tanıttı
Kayınvalidesini 'virüs bulaştırmasın' diye öldürmeye çalıştı! O damada tahliye
17 Kasım altın fiyatları! Gram altın 468 lira seviyelerinde
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Egemenlik haklarına saldırı
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya Adliyesi'nde 'şüpheli motosiklet' alarmı
3 aylar ne zaman giriyor 2021 Diyanet 3 aylar takvimi
Yerli koronavirüs aşıları ile ilgili son durum ne? Bakan Mustafa Varank açıkladı
Lindsey Graham'dan Joe Biden'a uyarı: En felaket karar olabilir
Tablet başvurusu yapma Pendik Belediyesi tablet başvuru formu-2020
Aykut Elmas kimdir kaç yaşında fenomen Aykut Elmas sevgilisi kim?
Yorumlar 8 yorum