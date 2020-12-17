Yaptığı paylaşım başını yaktı! Mersin'de 2 buçuk yıl hapis şokunu yaşadı

MERSİN'de yaşayan 19 yaşındaki gencin, 2 yıl önce sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımdan dolayı başına gelmeyen kalmadı. Bazı kişilerin kimlik bilgilerinin çalındığını kanıtlamak için yaptığı paylaşım dolayısıyla hakkında 173 kişinin müşteki olduğu kamu davası açılan genç, 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Mersin'de yaşayan 19 yaşındaki Görkem Mert Yavuz, arkadaşlarıyla beraber bir internet sitesinde bazı kişilerin, kişisel bilgilerinin yayınlandığı fark ederek, yetkililerin görmesi için çeşitli kurumlara başvurular yaptı. Yetkililerden bir geri dönüşüm olmayınca dikkat çekmek için o sitenin yayınladığı kimlik bilgilerini arkadaşlarıyla birlikte kendi sosyal medya hesabından da paylaşan genç, hakkında 173 kişinin müşteki olduğu dava açılınca büyük bir şok yaşadı. 2 yıl boyunca süren dava sonucunda genç, 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Denetimli serbestlik aldı

Müştekilerin ifadeleri ile bu bilgileri kötüye kullanmamasından dolayı cezası 1 yıl 1 aya düşürülen ve denetimli serbestlik cezası verilen genç, paylaşımı tamamen iyi niyetle yaptığını, aslında yetkililere bir yerde açık olduğunu göstermek istediğini söyledi.

"Herhangi bir art niyet gütmeden bu bilgileri paylaştım"

Görkem Mert Yavuz, bilgileri internet üzerinde araştırma ve gezinti yaparken şans eseri bulduğunu iddia etti. Bu bilgilerin çalındığını düşündüğünü söyleyen Yavuz, “Ben de bunun çalındığını, nereden çalındıysa bu açığın kapatılması amacıyla birçok kurum ve kuruluşa bildirdim. Fakat bana herhangi bir dönüş olmadı. Bunun sonucunda ben de herhangi bir art niyet gütmeden bu bilgileri paylaştım. Bu paylaşım üzerine 7 ay sonra bana kamu davası açıldı. Bu süreçte bilgileri paylaşılan 173 kişinin ifadesinin alındığını öğrendim. Ancak bu 173 kişinin tamamı da bu bilgilerin herhangi bir yerde kullanılmadığını beyan etmiş ve benim bir suç işlemediğim anlaşılmış. Zaten bu yüzden cezam çok büyük olmasına rağmen birçok indirim uygulandı. İlk önce cezam 2,5 yıldı ama en son verilen ceza 1 yıl 1 ay oldu. Daha önce hiçbir suçum olmadığı için de denetimli serbestlik verildi” diye konuştu.

"Pişmanım, zaten devletimiz de gerekli tedbirleri bana karşı aldı"

Amacının asla kötü olmadığını vurgulayan Yavuz, “Ben aslında tamamen kamu kurumlarını uyarmak için bunu yaptım. Bunu tamamen iyi niyetimle yaptım ama ceza yedim. 173 kişiden özür diliyorum. Aslında yanlış bir davranış olduğunu biraz büyüdükten sonra anlamış oldum. Tabi insanlar 173 kişinin kimlik bilgilerini kullanmışım gibi davranıyor, konuşuyorlar. Bu yüzden de bazen kendimi ifade edemiyorum. Fakat ben saf duygularımla, o anki çocukluk halimle bu paylaşımı yaptım. Pişmanım. Zaten devletimiz de gerekli tedbirleri bana karşı aldı. Ben dava sürecinde de devletimize her türlü desteği sundum. Bu bilgilerin bulunduğu yeri tamamen açık bir şekilde anlattım. Bu durum sonunda açığa kavuştu” şeklinde konuştu.

"Toplantılara çağrıldım, bu olayın nasıl geliştiğini açıkladım"

Olaydan sonra birçok kişinin sosyal medya hesabı üzerinden kendisine mesaj attığını kaydeden Yavuz, “İnsanlar sürekli benden farklı isteklerde bulunuyorlardı. İşte 'sevgilimin instagram, facebook hesabını alabilir miyiz', 'mesajlarına bakabilir miyiz' veya 'bunun hesabını çalabilir miyiz' şeklinde. Tabi bu tür mesajlara ben kesinlikle cevap vermedim. Fakat binlerce kişi bana bu konuda mesaj attı. İş konusunda da bazı teklifler aldım. Ancak okulum sürdüğü için iş tekliflerini kabul edemedim. Başıma gelen bu olayla ilgili birçok toplantılara çağrıldım, bu olayın nasıl geliştiğini açıkladım” ifadelerini kullandı.